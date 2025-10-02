G7祭出「1項新武器」！點名俄石油「2大買家」準備倒大楣

圖為印度總理莫迪（左起）、俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平。G7集團已發出警告，將鎖定如印度與中國等，在俄烏戰爭後持續增購俄羅斯石油的國家，意圖斬斷普廷的戰爭金脈。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕西方七大工業國集團（G7）正醞釀對俄羅斯祭出更嚴厲的制裁，而這次的目標，將不再只是俄羅斯本身。根據《路透》報導，G7財長1日舉行線上會議後發表聯合聲明，警告將採取聯合行動，鎖定那些在俄烏戰爭爆發後，持續為普廷戰爭機器輸血的國家。

G7財長在聲明中明確指出：「我們將鎖定那些自烏克蘭遭入侵以來，持續增加其俄羅斯石油採購量者，以及那些協助（俄羅斯）規避（制裁）者。」儘管聲明全文並未點名任何國家，但其劍指的對象不言而喻。

請繼續往下閱讀...

根據外媒分析，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭、並遭到西方國家嚴厲制裁後，印度與中國便趁機以折扣價，大量進口俄羅斯原油，成為支撐克里姆林宮財政收入的兩大最主要來源。

華府方面，早已呼籲其盟友，應對如印度與中國等俄羅斯石油的買家，加徵關稅。然而，值得注意的是，川普政府至今雖未因俄石油問題，對中國進口商品祭出額外關稅，卻已對來自印度的進口商品，加徵了額外的關稅。

擴大貿易戰線 逐步淘汰能源進口

除了鎖定第三方買家，G7財長們也重申，將採取包括關稅、進出口禁令在內的具體貿易措施，以進一步削減俄羅斯的收入。聲明表示：「我們將採取具體措施，顯著減少、並以逐步淘汰為目標，我們剩餘的自俄羅斯進口，包括碳氫化合物的進口。」G7外長們也表示，正「嚴肅考慮」對協助資助俄羅斯戰爭的國家，採取貿易限制。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法