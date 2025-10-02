LINE Bank年息1.5％活存3族群最捧場 即起額度提高至50萬

LINE Bank年息1.5%活存即起額度提高至50萬 （業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕多數民眾開立純網銀帳戶或銀行的數位存款帳戶，就是看準其中高利的優惠存款額度，但額度有限，純網銀LINE Bank調查，該行高利活存商品「口袋帳戶」，最受內勤人員、學生和工程師捧場，宣布即起進一步將額度由30萬元提高至50萬元，年息1.5%是一般活存0.705%的2倍。

純網銀LINE Bank指出，該行台幣活期存款產品「口袋帳戶」具有4項優勢，包括「低門檻」新台幣1元就起息、不論新舊戶新舊資金都可存、按日計算利息的高彈性，以及高達50萬元的超高額度。因此統計每4名LINE Bank客戶，就有1人持有「口袋帳戶」。

LINE Bank進一步揭露統計指出，該行存戶最喜愛「口袋帳戶」的前3名族群，依序是內勤人員、學生和工程師。分析原因發現，對內勤族群而言，「口袋帳戶」的高利活存設計能幫助累積日常薪資結餘，收到薪資後輕鬆轉存即能享受高利，同時維持資金隨時可動用的彈性；學生族群則看重操作簡易、門檻低，搭配1.5%的活存利率，是培養理財習慣的入門首選；工程師族群則偏好高效管理，數位化簡便操作的機制，正好契合其對理財便利與效率的需求。

LINE Bank建議，小資族若想培養日常薪資結餘儲蓄習慣，每月可將薪水先存入口袋帳戶享受高利，需要時隨時領出；投資族倘若有投資規劃，在找到投資標的前，將資金輕鬆停泊於「口袋帳戶」，不像定存解約會被扣利息，可等待時機隨時進場。

