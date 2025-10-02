台灣注意？G7財長聯合聲明宣布：將打擊增購俄石油的國家

G7財長1日發表聯合聲明，宣布將針對打擊增購俄石油的國家。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國集團（G7） 財長會議1日發表聯合表明，將採取措施加大對俄羅斯的壓力，重點打擊那些持續增加購買俄羅斯石油以及為規避交易提供便利的國家。

據《路透》報導，七大工業國集團（G7）財長在1日進行視訊會議，會後發表聯合表明，G7財長同意採取聯合措施，加大對俄羅斯的壓力，迫使其結束對烏克蘭持續的殘酷戰爭，並支持烏克蘭持續的自衛努力。

會議一致通過，現在是時候最大限度地對俄羅斯石油出口施壓了，石油出口是俄羅斯的主要收入來源，「我們將把矛頭指向那些自烏克蘭入侵以來持續增加購買俄羅斯石油的人，以及那些為規避制裁提供便利的人。」

G7也認真考慮，對幫助俄羅斯戰爭提供資金的國家和實體採取貿易措施和其他限制措施，包括對源自俄羅斯石油的精煉產品採取限制措施；不過聲明中並未點名國家。

美國總統川普早前為了懲罰印度購買俄羅斯石油，對美國進口的印度商品徵收50%關稅。

而外媒也爆料，台灣已成俄羅斯石腦油最大買家。今年上半年台灣進口價值13億美元（約新台幣396億元）俄羅斯石腦油，平均每月進口量達到2022年的將近6倍。相較於去年上半年，今年台灣石腦油進口量成長44％。

