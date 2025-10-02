華為的復仇！北京用「1個黑箱」報復歐洲 諾基亞、愛立信慘遭鎖喉

圖為2023年2月26日，在西班牙巴塞隆納（Barcelona）舉行的世界行動通訊大會（MWC）上，所展示的諾基亞（Nokia）新版商標。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕華為的復仇正式上演！在歐洲多國以「國安風險」為由，聯手絞殺華為與中興的5G網路建設後，北京已祭出報復性反制。根據英國《金融時報》1日報導，中國正針對歐洲電信巨頭諾基亞（Nokia）與愛立信（Ericsson）的設備，祭出新的使用限制，一場歐中之間的「5G科技冷戰」已然開打。

報導引述知情人士指出，中國政府支持的IT設備國，有買家已開始對外國競標者，進行更嚴格的分析與監管。根據新流程，瑞典愛立信與芬蘭諾基亞的合約，都必須提交給「中國國家互聯網信息辦公室」（CAC），進行為期可能長達3個月、甚至更久的「黑箱」國家安全審查。

消息人士透露，在這整個過程中，這兩家歐洲公司，完全不會被告知他們的設備，將會依據何種標準、如何被評估。此外，國有買家更要求競標者，必須提交其系統內所有元件、以及「本地內容」所佔比例的詳細文件，無疑是為外國供應商，設下了重重障礙。

根據外媒分析，北京此次的報復行動其脈絡十分清晰。近年來，以美國為首的西方國家，長年指控華為與中興的設備，可能被北京用作間諜工具，對各國國安構成威脅。據了解，歐盟已推出「5G安全工具箱」，以德國、瑞典為首的至少11個歐盟國家，已陸續立法，限制或完全禁止在其5G核心網路中使用華為等「高風險」供應商的設備。

市佔率僅3% 政治表態意義大於經濟衝擊

然而，分析指出，北京此舉的政治表態意義，可能遠大於實質的經濟衝擊。據悉，在華為與中興等本土巨頭的主宰下，諾基亞與愛立信在中國電信設備市場的合計市佔率，早已萎縮至僅約3%。評論認為，北京此舉，更像是在其早已無足輕重的市場上，對這兩家歐洲企業，補上「最後一刀」，藉此向全歐洲發出一個明確的政治信號：任何與美國聯手打壓中國科技企業的行為，都將招致對等的報復。

