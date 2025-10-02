標檢局抽檢市售瓦斯罐 提醒回收千萬要注意

標檢局抽檢市售瓦斯罐。（標檢局提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中秋節快到，家家戶戶愛烤肉！經濟部標檢局為確保市售「攜帶式卡式爐用燃料容器」（瓦斯罐）商品安全性，抽檢市售10件瓦斯罐，進行「標示查核」及「品質項目」檢測，結果均合格。

標檢局與行政院消費者保護處合作，在今年3至4月間於實體商店及網購平台，隨機購買瓦斯罐，檢測落下試驗、氣密試驗及耐壓試驗等3個項目。

標準局指出，「攜帶式卡式爐用燃料容器」屬於應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，才能進入市場銷售。

另外，針對已在市場上流通的商品，每年度均訂定市場檢查計畫，以雙重把關機制維護消費者權益，發現不合格者，將依相關法規處理。

標準局呼籲，消費者應選購貼有「商品檢驗標識」的瓦斯罐商品，並檢視外包裝及商品本體中文標示的完整性，如廠商名稱、地址及型號等資訊。

標檢局提醒，民眾使用時要詳細閱讀說明書、警語及使用注意事項。使用場所務必保持通風良好，且勿並列2台以上卡式爐使用或使用過大鍋具，以免罐體過熱。在使用完後，務必將瓦斯罐自卡式爐退出。

至於罐體回收前應確認已經使用完畢，獨立打包並標示「內有高壓瓶」警語，交由清潔隊員回收，「千萬不能」與垃圾一起丟入壓縮車。

