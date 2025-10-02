OpenAI掀記憶體狂潮！SK海力士飆逾12％創25年之最 三星也漲逾4％

OpenAI星際之門掀記憶體狂潮！SK海力士飆逾12%創25年之最，三星也漲逾4%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI為了發展「星際之門」計劃，與南韓三星電子及SK海力士達成初步合作協議，受此激勵，SK 海力士股價週四飆漲逾12%，創2000年來最大漲幅，而三星上漲逾4%，創下2021年1月以來的最高水平。

SK 海力士今以38萬8500韓元開出，股價開高走高，一度來到40萬4500韓元，漲4450韓元，漲幅高達12.36%，創2000年來最大漲幅，截至台北時間9點37分，報39萬9000韓元，漲10.83%。

三星股價亦開高，以8萬9300韓元開出，股價一度來到9萬韓元4.65%，創下2021年1月以來的最高水平，截至台北時間9點38分，報8萬9900韓元，漲4.53%。

CNBC報導，OpenAI 在聲明中表示，此次合作將「專注於增加下一代人工智慧所必需的先進記憶體晶片的供應，並擴大韓國的資料中心容量」。

ChatGPT 製造商表示，兩家晶片製造商計劃擴大先進記憶體晶片的生產，這對於驅動其 AI 模型至關重要。

這項消息是在 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）在首爾會見韓國總統李在明以及三星和 SK 海力士高層領導之際發布的。

