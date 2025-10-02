惠民實業掛牌上櫃首日，股價飆漲近3成。左為董事長吳萬益，右為櫃買中心董事長簡立忠。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內最大水利及污水廠代操作廠商惠民實業（6971）今（2）日以每股32.2元正式掛牌上櫃，開盤後衝上41.55元、漲幅超過29%，目前股價暫報40.9元、漲幅超過27%；董事長吳萬益表示，目前代操作勞務合約在手訂單約37億元，機電工程部分在手合約約12億元，總計在手合約近50億元，預估近兩年陸續進帳。

惠民實業成立於1997年4月，2023年7月登錄興櫃，實收資本額3.87億元，去年營收20.9億元、年增率8.95%，毛利率9.94%，每股稅後盈餘（EPS）2.71元，今年1-8月營收14.99億元、年成長19.67%。

惠民實業主要業務為水資源及廢棄物處理，水資源包含公共污水處理廠、再生水、海水淡化及淨水場，也包含近期頗受社會關注的水利工程，如抽水站、滯洪池等，上述水資源處理惠民實業提供操作維護以及興建、更新及修繕工程（簡稱工程承攬）等服務。

此外，惠民實業持股100%的子公司萬美崙則運營大社石化工業區污水處理廠ROT標案，廢棄物處理則由子公司萬嘉提供生活污水或工業廢水處理所產生的無機及有機污泥處理的服務，同時，惠民實業也轉投資持股51%的惠連薄膜，其主要從事淨水設備中最為廣泛使用的逆滲透膜清洗服務，吳萬益指出，透過本業、子公司及轉投資的整合，惠民具備完整水資源相關的解決能力，後續營運持續看旺。

