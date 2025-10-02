川普政府出手「挑選贏家」 ! 看上Lithium Americas

美國政府首度直接入股LAC5%，象徵打造「國家隊」推動本土電池金屬供應鏈。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕據《MarketWatch》報導，美國政府同意收購加拿大礦商Lithium Americas（LAC）5%的股權，並持有其內華達州Thacker Pass專案5%的股份，這一舉措被視為美國推動本土電池金屬供應鏈的重大一步，突顯出該產業對川普政府的重要性。

對此，風險投資人、Perimeter執行主席Jordan Blashek認為，當美政府入股一家公司時，實際上就是在「挑選贏家」。

這項利多消息推動Lithium Americas股價週三收漲23.3%，同為鋰業者的 Albemarle（ALB-US） 股價上漲4.2%，Global X Lithium & Battery Tech ETF 上漲1.3%。值得注意的是，由於通用汽車子公司是 Lithium Americas 最大股東之一，昨日股價也上漲0.6%，顯示投資人追隨了川普政府的投資腳步。

數據顯示，自上週《路透》報導，美國政府計劃入股Lithium Americas 以來，該股已累計上漲了66.8%。

據報導，鋰是電動車電池和儲能係統的關鍵成分，也是美國追求清潔能源目標和供應鏈安全的優先礦物。而位於美國內華達州的薩克帕斯鋰礦被視為美國努力增加國內關鍵礦產產量，以及減少對中國依賴的戰略資產。

目前中國在全球鋰加工領域佔據主導地位，美國政府出手介入Lithium Americas的投資，其「國家隊」的象徵，不僅能提升市場對該產業的信心、加速項目開發，更將補助轉化為政府的投資，以確保在關鍵產業競爭中掌握控制權，並在國家安全和經濟利益上得到回報

Wedbush 分析師Dan Ives表示，Lithium Americas與通用汽車 （GM-US） 子公司合資的 Thacker Pass 鋰礦開發案，代表著美國降低對中國及其他被視為對手國家依賴的「巨大機會」。他指出，美國擁有世界上最大的鋰礦儲量之一，但目前僅占全球供應量的不到1%。

Lithium Americas 表示，Thacker Pass是全球已知最大且可測量的鋰資源與儲量。礦場建設始於 2023 年，預計 2027 年完成「機械安裝」，並於同年底開始生產，2028 年將達到年產 4 萬公噸電池級碳酸鋰的規模。

