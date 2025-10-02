突破稀土禁令！中國想以技術換資源 亞洲「這國」將成供應新核心

美媒報導，中國與馬來西亞正在就稀土加工合作展開初步談判，希望以技術換取資源。（擷取自中國社群網站）

〔財經頻道／綜合報導〕多位知情人士透露，馬來西亞主權基金國庫控股（Khazanah Nasional）可能與一家中國國有企業合作，在馬來西亞興建稀土精煉廠。目前雙方談判仍處於初步階段，尚未達成協議，倘若合作成功，馬來西亞將成為少數同時擁有中方與非中方稀土加工技術的國家，成為稀土供應鏈的關鍵角色。

值得注意的是，中國是全球最大的稀土供應與煉製國，一直禁止稀土加工技術出口，以維持其產業主導地位。市場認為，北京此舉是想以技術交換馬來西亞尚未開採的稀土資源，藉此壓制澳洲對手Lynas Rare Earths （LYC.AX） 的競爭，目前Lynas在馬來西亞中部彭亨州擁有一座稀土加工廠。

據報導，在中國今年實施出口限制後，全球製造商正積極尋找替代供應來源，否則汽車製造商與磁材生產商將面臨產量延遲的風險。

馬來西亞政府估計，國內稀土儲量約1610萬公噸，但當地缺乏完整的開採與煉製技術。為防止資源流失，馬來西亞禁止企業出口稀土原礦，當中唯一的例外是在2022年批准的一個試點計畫，目的在於建立全國性的開採與發照標準。

另一方面，澳洲 Lynas身為中國以外最大的稀土生產商，今年5月與馬來西亞東部吉蘭丹州簽署協議，未來將供應混合稀土碳酸鹽，被視為推動當地產業鏈發展的舉措。

對於馬來西亞與中國的稀土合作案，該國自然資源部長喬哈里（Johari Abdul Ghani）今年8月曾表示，中國準備提供稀土加工的技術與專業支援，但中國國家主席習近平有要求，雙方合作僅限於國有企業，主要是要確保精煉技術不外流。

據兩名馬來西亞消息人士透露，規劃中的煉廠將同時處理輕稀土與重稀土，這些元素對汽車、手機乃至軍工裝備的製造至關重要。重稀土金屬尤其廣泛應用於清潔能源技術，但儲量稀少，部分元素因需求高漲而出現供應短缺。

不過，消息人也士表示，該計畫仍面臨多重障礙，例如中國擔心馬來西亞能否提供足夠的原料來支撐煉廠運作。此外，精煉稀土對環境衝擊及監管出現挑戰，因為稀土開採通常需要聯邦及州政府的雙重許可，但馬來西亞政府已表態，不支持在永久森林保護區或集水區等敏感地點進行稀土開採。

分析師認為，倘若這項計畫落實，將使馬來西亞成為稀土供應鏈中的關鍵角色，同時也凸顯中國願意在技術分享上作出突破，以換取戰略資源。這對全球稀土競爭格局，特別是中澳之間的角力，將帶來深遠影響。

