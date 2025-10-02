聯電罕見要求明年降價至少15%，供應商叫苦「做不到」。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕面對中國成熟製程的殺價競爭，聯電傳出昨向供應商發出通知，要求供應商在1個月內提出具體且可執行的降價方案，降價幅度至少15%，自明（2026）年1月1日起開始實施。業界認為，大廠要求供應商降價年年皆上演，聯電這次罕見大動作，且要求幅度較往年高，顯示競爭壓力大，但供應商獲利並非很高，「降價至少15%做不到」，通常看價量關係與議價之後，實際最後降價幅度約5%以內。

下半年起，通常是半導體業開始研擬年度計畫、也是採購單位與供應商進入新年度議價的拉扯起點，聯電今年卻罕見由資材主管署名向供應商發出通出，內容強調在國際政經局勢劇烈變動之下，營運成本與競爭力正面臨嚴峻挑戰，迫使公司必須更積極推動成本優化，要求供應商在收到通知後1個月內回覆具體調整計畫，降幅至少達15%以上，2026年度起開始實施。

聯電強調，唯有全面推動降本措施，才能因應外部環境的快速變化，維持公司與供應鏈的競爭優勢。降價方案將是公司與供應商作為未來合作與產能分配的重要依據。聯電對此不予評論。

聯電供應商涵蓋設備、矽晶圓、特殊與一般化學品、氣體等等，估計數百到上千家。

聯電在前幾年疫情晶片荒時，藉由漲價等有利對策，毛利率最高達逾46％，今年上半年已降到30%以下，第1季下探到26.7%，不及台積電的一半；預期2026年，面對中國新產能陸續開出，成熟製程殺價競爭更激烈，聯電的競爭壓力更大。

