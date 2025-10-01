中國房市未見「金九銀十」效應 百城中古屋價連41個月下跌

中國指數研究院1日發布報告指出，9月中國百大城市中古屋價格較8月下跌0.74%，為連續第41個月下跌。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕每年9、10月是中國房地產市場的旺季，因此有「金九銀十」的說法。不過，中國指數研究院1日發布報告指出，9月中國百大城市中古屋價格較8月下跌0.74%，為連續第41個月下跌；這也顯示泡沫破裂已逾4年的中國房市，迄今仍在谷底盤旋。

中指院表示，9月中國百大城市中古屋均價為每平方公尺1萬3381元人民幣（下同，每坪新台幣18.9萬元），較去年同期大跌7.38%，也較8月下跌1.74%，為連續第41個月下跌。

請繼續往下閱讀...

報告指出，9月中國重點城市中古屋交易活躍度雖有回升，但因掛牌求售量居高不下，導致中古屋價格仍持續面臨下滑壓力。

報告說，雖然9月屬傳統的「金九」銷售旺季，部分重點城市也擴大推出優質建案，帶動新屋價格結構性上漲，但漲幅反而較8月縮小。

報告顯示，9月中國百大城市新屋均價為每平方公尺1萬6926元（每坪新台幣23.9萬元），較8月小漲0.09%，漲幅縮小0.11個百分點，但較去年同期上漲2.68%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法