自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中國房市未見「金九銀十」效應 百城中古屋價連41個月下跌

2025/10/01 22:33

中國指數研究院1日發布報告指出，9月中國百大城市中古屋價格較8月下跌0.74%，為連續第41個月下跌。（彭博）中國指數研究院1日發布報告指出，9月中國百大城市中古屋價格較8月下跌0.74%，為連續第41個月下跌。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕每年9、10月是中國房地產市場的旺季，因此有「金九銀十」的說法。不過，中國指數研究院1日發布報告指出，9月中國百大城市中古屋價格較8月下跌0.74%，為連續第41個月下跌；這也顯示泡沫破裂已逾4年的中國房市，迄今仍在谷底盤旋。

中指院表示，9月中國百大城市中古屋均價為每平方公尺1萬3381元人民幣（下同，每坪新台幣18.9萬元），較去年同期大跌7.38%，也較8月下跌1.74%，為連續第41個月下跌。

報告指出，9月中國重點城市中古屋交易活躍度雖有回升，但因掛牌求售量居高不下，導致中古屋價格仍持續面臨下滑壓力。

報告說，雖然9月屬傳統的「金九」銷售旺季，部分重點城市也擴大推出優質建案，帶動新屋價格結構性上漲，但漲幅反而較8月縮小。

報告顯示，9月中國百大城市新屋均價為每平方公尺1萬6926元（每坪新台幣23.9萬元），較8月小漲0.09%，漲幅縮小0.11個百分點，但較去年同期上漲2.68%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財