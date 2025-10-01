現在最值得買的AI晶片股？英媒4理由點中台積電

英國投資媒體報導，如果想投資人工智慧生態系統中關鍵的部分，那麼台積電就是最佳選擇。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人接觸到人工智慧（AI），但卻不知道這項技術最終是如何被他們使用。簡而言之，這需要用海量資料訓練AI模型，如果沒有資料中心，這是不可能的。資料中心包含大量硬體，其中大部分都使用AI晶片運行。它們本質上是現代AI的引擎。

英國投資媒體The Motley Fool報導，如果想投資人工智慧生態系統中關鍵的部分，那麼台積電就是最佳選擇。它是值得持有的人工智慧晶片股票之一，甚至可以說是最佳選擇。原因如下：

第一，台積電並沒有設計AI 晶片；它製造的是輝達和超微等公司設計的晶片。在AI晶片製造方面，沒有一家公司能與台積電的製程、封裝技術和規模相提並論。正因如此，台積電才成為先進AI晶片的首選。

第二，台積電在全球半導體市場佔有約70%的佔額，但在先進的AI晶片領域，其市佔率遠超90%。其他公司一直在努力與台積電競爭，但沒有一家能比得上台積電的能力和可靠性。

第三，英特爾和三星都在良率和產量方面苦苦掙扎，而小公司缺乏投資保持領先地位所需的設施和技術所需的資金。

第四，台積電在製造人工智慧晶片方面的領導地位會保持相當長一段時間，這一地位賦予了它定價權，這已經開始反映在其財務和利潤率上。

