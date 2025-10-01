受中國內需疲軟和美國關稅拖累 亞洲多國9月製造業PMI萎縮

由於中國需求減弱和美國成長放緩，加上川普總統的對等關稅衝擊，亞洲多國9月製造業PMI陷入萎縮。（中央社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕綜合《路透》、《彭博》報導，由於中國需求減弱和美國成長放緩，加上川普總統的對等關稅衝擊，日本、台灣、中國、馬來西亞等亞洲主要經濟體9月的製造業活動陷入萎縮，南韓則轉為正成長，但前景取決於與美國的貿易協議。

標普全球（S&P Global）1日公布數據顯示，半導體重鎮台灣、日本和馬來西亞9月製造業採購經理人指數（PMI）都低於50的景氣榮枯線，菲律賓也跌破50。南韓和泰國製造業活動則加速，印尼雖然放緩，但仍處於擴張區間。

請繼續往下閱讀...

9月指數是川普總統8月7日實施對等關稅後，首度涵蓋完整1個月的製造業PMI數據。

標普全球表示，台灣9月PMI由47.4進一步降至46.8，主要因為美國關稅衝擊需求。日本9月PMI由49.7降至48.5，降幅為6個月最大，因製造業產出和新訂單猛降。標普全球市場財智經濟研究部副總監菲德斯（Annabel Fiddes）在談到日本PMI時指出：「數據顯示，若內外需沒有明顯改善，製造業短期內恐怕難有太大成長。」

中國9月PMI為49.8，為連續第6個月萎縮，創下2019年以來最長紀錄，主要也是因為內需疲弱和美國關稅衝擊。

凱投宏觀（Capital Economics）新興市場經濟學家坦頓（Shivaan Tandon）表示：「亞洲多數國家9月PMI數據依舊疲弱，預期該區的製造業活動短期內很難好轉。在成長預計放緩，通膨可能受控下，亞洲各國央行預料將進一步鬆綁政策。」

南韓9月PMI則由48.3升至50.7，為今年1月以來首度擴張，主要是受惠於3月以來新訂單首度增加及就業成長。但南韓出口商的前景取決於與美國的貿易談判，美國同意將南韓進口產品關稅由25%降至15%，但南韓要用向美國投資3500億美元（新台幣10.7兆元）作為交換，目前兩國的談判陷入僵局，卡在南韓擔憂自己外匯存底不足。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法