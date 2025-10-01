水利署澄清：「開口堤」並非堤防缺口 與堰塞湖溢流無關

水利署動員多個河川分署及協力廠商，預計4日完成第一道土堤。（記者花孟璟攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，部分媒體指稱經濟部未堵好堤防缺口才造成災情，並指經濟部設置開口堤是罪魁禍首。對此，經濟部水利署澄清，所謂「開口堤」（日本稱霞堤）是治水常見設計方式，並非堤防缺口，淹水主因是堰塞湖溢流量超過河川保護標準4倍，與開口堤設置無關。

水利署表示，這次馬太鞍溪堰塞湖溢流流量超過保護標準4倍，在極端複合型土砂災害所帶來的高含砂水流衝擊力，連橋梁都沖毀，故一般堤防亦難以抵擋。

水利署續指，開口堤是治水常見的設計方式，主要功能在於減輕下游水患，平時讓聚落排水可以順利匯入河川，在洪水超過保護標準時，能迅速退水排除，若上游溢流時，亦能透過開口堤把水再度導回河川，形成第二道防線。

水利署表示，已在災前依農業部團隊建議完成封堵並達到計畫堤頂高度，以及2個月內完成40萬立方公尺疏濬、堤防加高培厚，及預佈移動式抽水機等整備措施。

水利署續說，災後立即成立前進指揮所，動員14個分署全力搶險，預計在明年汛期前完成全面復建，持續以最高強度推動復建，確保地方安全，守護民眾生命財產。

