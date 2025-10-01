台積電嘉義先進封裝P1廠再傳意外 公司回應了

台積電傍晚回應，台積公司南科交付承包商施工區上午疑似在電力工程施工時，一名承攬人員發生感電事件，隨後立即由駐廠醫護人員提供初步醫護處理，並由駐廠救護車送醫，同時通知其親屬。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電嘉義首座先進封裝P1廠今（1）日再度傳出一名包商工人遭高壓電擊的工安意外，供應鏈傳出，嘉義P1廠區第一期無塵室工程已完成，正進行裝機中，一家德國廠商的施工人員不慎發生感電事件，這恐會被主管單位處局部停工及開罰，是否會影響裝機時程則有待觀察。

台積電傍晚回應，台積公司南科交付承包商施工區上午疑似在電力工程施工時，一名承攬人員發生感電事件，隨後立即由駐廠醫護人員提供初步醫護處理，並由駐廠救護車送醫，同時通知其親屬。該員送醫時意識清楚，目前住院治療與觀察中。

台積電表示，工地現場為交付承攬範圍，工程已於第一時間自主停工，主承商並依規定通報主管機關，以進一步釐清事故原因並加以改善。台積電強調會持續提供傷者及其家屬相關支持和後續協助，並嚴格敦促主承商與再承攬商善盡關懷與相關責任。

