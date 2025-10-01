LINE GO攜手foodpanda跨界合作 打造「食＋行」生態圈

裕隆（2201）集團轉投資的LINE GO跨入跨界合作，今天宣布與 foodpanda 跨界結盟，結合城市移動與美食外送兩大高頻需求，為用戶打造便利、多元的「食＋行」平台，LINE GO 總經理林子原表示，年營收將維持兩位數成長。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團轉投資的LINE GO跨入跨界合作，今天宣布與 foodpanda 跨界結盟，結合城市移動與美食外送兩大高頻需求，為用戶打造便利、多元的「食＋行」平台，LINE GO 總經理林子原表示，年營收將維持兩位數成長。

林子原表示，LINE GO用戶數突破470萬，LINE GO TAXI 去年累積的叫車里程更可繞行地球 1367 圈，並成功打造全台最大減碳車隊，其中有約2成會員天天叫車。

請繼續往下閱讀...

LINE GO 以「科技以人為本、用戶為中心」為核心精神，推動「Social MaaS 數位生活圈」，將移動服務延伸至消費者日常，9月中旬正式推出「LINE GO 共享機車」，將服務躍升為整合「四輪＋二輪」的一站式智慧交通平台，實現「一站式轉乘」的日常。

服務初期涵蓋台北、新北、台中、台南、高雄等主要城市，並支援隨租隨還方案。調查顯示，近50%的用戶以單向騎乘為主要情境，例如赴約小酌後改搭計程車返家，或跨縣市旅遊時於當地進行短程移動。

林子原表示，「移動不只是從 A 點到 B 點，而是數位生活的延續」，今天再度攜手 foodpanda外送平台， LINE GO深耕城市移動、foodpanda 深耕美食生鮮外送，雙方優勢互補，能共同覆蓋用戶最高頻的「食×行」需求，為用戶帶來更便利、多元的智慧生活體驗。

他強調，LINE GO 平台每一項服務設計，都是從用戶需求出發，並透過科技不斷優化體驗，希望結合社群力量與創新技術，打造Social MaaS數位生活圈，滿足即時交通，更能串聯社交、消費與生活。

