永豐投信4檔ETF將除息 11月20日發放配息

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐投信今日（10/1）發布4檔股債ETF收益分配期前公告，分別為「006204永豐臺灣加權」、「00888永豐台灣ESG」、「00907永豐優息存股」以及「00958B永豐ESG銀行債15+ ETF」；10月22日為最後買進日，均在10月23日進行除息，並在11月20日發放配息，投資人可上永豐投信官網查詢ETF配息公告。

首先，永豐投信表示，006204永豐臺灣加權ETF追蹤臺灣證券交易所發行量加權股價指數，是捕捉台股整體脈動的經典代表。無論AI熱潮、出口拉貨或資金行情，006204皆能全面參與台灣經濟成長動能；尤其，因為今年台灣GDP預估上修至4.55%，台股指數有望續創新高。

其次，006204今年首次迎來配息，成為中長期的理想配置工具。投資人可掌握台股核心權值股，包括台積電、鴻海、聯發科等具全球競爭力的企業，同時參與AI、半導體、電子製造等關鍵產業成長；永豐投信指出，006204適合追求長期資本增值的投資人，透過一檔ETF即可參與台灣整體經濟成長，並抓住當下最新產業趨勢脈動。

再者，追蹤ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數，00958B鎖定全球大型金融機構，以全面參與優質ESG銀行債券之投資機會；該檔每月配息設計，打造現金流，適合退休族與保守型投資人；另外，00958B 永豐ESG銀行債15+ ETF，是降息環境下的債券明星。

