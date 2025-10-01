9月PMI微升仍連4月緊縮 學者：關稅衝擊待明年第1季明朗顯現

中經院今發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）48.3%，已是連續4個月緊縮。示意圖。（彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕對等關稅衝擊發酵以及國際景氣仍存不確定性，中經院今發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）48.3%，較上月微幅回升0.4個百分點，但仍低於50%的景氣榮枯線，已是連續4個月緊縮。學者表示，客戶持續保守以待，關稅衝擊尚待明年第1季才會顯現得更為明朗。

中經院指出，新增訂單指數與未來六個月展望指數已連續6個月呈現緊縮，但速度趨緩，另六大產業自2023年10月以來首次全數回報人力僱用為緊縮。

觀察六大產業，唯一PMI呈現擴張的是電力暨機械設備產業，中斷連2個月緊縮轉為擴張。對此，中經院副院長陳信宏說明，電子與機械設備業呈現擴張，主因是反映美國對電力設備的需求，並非工具機景氣轉好。

其餘五大產業均呈緊縮，包括電子暨光學產業、交通工具產業、食品暨紡織產業、基礎原物料產業，及化學暨生技醫療產業。

中研院經濟所研究員簡錦漢指出，目前與AI、資料中心沾上邊的產業都非常好，包括晶片、伺服器、重電等，但傳產仍較辛苦。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，外界觀察川普態度反覆，但實則是川普在尋求美國利益最大化的「甜蜜點」，因此廠商持續觀望，台灣訂單也呈波動，目前初步研判，關稅衝擊應要到明年第1季才會明朗顯現。

