永豐金控總經理朱士廷：先把3家併入公司經營好

永豐金控表示，當務之急，並不是參與壽險公司合併，而是把併購進來的公司經營好。圖左四為永豐金控總經理朱士廷。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控與京城銀行今天完成合併，京城銀行正式成為永豐金控子公司的一員。針對國內金融機構整併，以及傳出有壽險公司求售，永豐金控總經理朱士廷今天受訪表示，在整體金融版圖佈局方面，我們會以國內優先，先把經營面做好，當務之急，並不是參與壽險公司合併，而是把併購進來的公司經營好，包括：柬埔寨Amret、京城銀及匯立證券這三家公司，在顧及到股東權益下，再把公司版圖擴張。

金融機構整併仍是金融圈最熱門的議題。朱士廷表示，在整體金控佈局拼圖方面，永豐還缺了壽險這塊，因此，我們也有成立「壽險小組」來討論且評估是否要合併壽險公司，只要對版圖有幫助的 ，若有合適的標的，我們一定都會積極參與討論；但涉及到2026年的保險新制接軌、過渡措施等，仍都有相當多不確定性，畢竟，壽險業的法規還在變動中，未來開帳之後，整體保險業到底會怎麼樣，現在也沒有人可以說得準。

「我們不會放棄任何的機會」朱士廷表示，永豐金持續密切研究、觀察，最近一年，永豐金已併了柬埔寨的第一大微型存款金融機構Amret以及京城銀行，以及匯立證券，現階段來說，我們會先以完成這三件併購案作為當務之急；尤其，最近有傳出壽險業者求售，包括三商美邦等，他強調，「當前策略，仍以整合現有資源為優先」， 如果有任何的機會，我們一定不會放棄。

