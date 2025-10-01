都因「星際門」！傳奧特曼來台密會台積電、鴻海 三星和SK海力士將供貨

媒體傳出奧特曼昨天低調訪台，密會台積電與鴻海，討論內容涉及「星際之門」計畫。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕綜合媒體報導，傳出奧特曼昨天低調訪台，密會台積電與鴻海，討論內容涉及「星際之門（Stargate）」計畫，以及OpenAI自研AI晶片的投片事宜。不過，台積電與鴻海皆未正面回應。

輝達上月也宣布將為OpenAI打造用電規模達10 GW的下一代AI數據中心，配備數百萬顆圖形處理器支援先進AI模型開發。OpenAI、甲骨文（Oracle）與日本軟銀9月下旬也同時宣布將在美國建置5座新AI資料中心，打造「星際之門」計畫。

三星電子和SK海力士週三（1日）表示，已簽署意向書，為OpenAI的數據中心供應記憶體晶片，韓國晶片製造商將與ChatGPT製造商聯手，以滿足美國力推的AI大基建「星際之門（Stargate）」斥資5000億美元項目日益增長的需求。

週三，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在首爾市中心的總統辦公室會見韓國總統李在明，以及三星電子和SK海力士董事長後，宣布了這一消息。

除三星電子外，三星的另外三家子公司——三星 SDS、三星物產和三星重工——也將參與資料中心的設計、建造和營運。三星 SDS 將作為 OpenAI 的企業服務合作夥伴，支援韓國客戶將人工智慧模式整合到商業系統中。三星物產和三星重工將專注於開發浮動資料中心，旨在降低冷卻成本和減少碳排放的海上設施。這些項目仍處於研發階段，還包括浮動發電系統和控制中心。

OpenAI預測，由軟銀和甲骨文共同領導的「星際之門」計畫​​預計每月需要約90萬片高效能動態隨機存取記憶體（DRAM）晶圓來維持AI資料中心的運作。

