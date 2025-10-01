光復鄉大平村水壓偏低 台水：增鑿水井改善、29供水站全天補水不休

為增加供水量，台水在大馬配水池增鑿水井。（台水提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，光復鄉大範圍停水，經台水連日全力搶修後，大部分區域已逐漸恢復供水。台水表示，大平村、大馬村等區域仍有無水及低水壓情況，因此台水在大馬配水池增鑿水井，以增加水量，同時設置供水站29處，24小時不間斷巡迴補水，盡力強化應急的供水。

台水指出，居民清理災後家園、救災志工大量進駐，光復鄉用水需求大增，加上部分管線毀損漏水，雖光復淨水場恢復供水、啟用農水署抗旱井，及台糖水井與大馬配水池等新水源開發，出水量已提升至災前光復鄉需水量2.3倍，但大平村等部分區域仍發生供水不足與水壓偏低情況。

對此，台水表示，持續進行供水調控及加強檢修漏，區域低水壓狀況可望緩解，另為充裕水源，也在大馬配水池增鑿水井，以增加水量。此外，為滿足民眾用水所需，設置供水站29處，24小時不間斷巡迴補水，盡力強化應急的供水，降低居民不便。

