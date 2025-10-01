中國長鑫存儲成功量產先進DRAM晶片? 韓檢證實竊取三星技術

中國長鑫存儲（CXMT）2023年突然宣布，該公司已成為首家成功量產18奈米DRAM晶片的中國公司。但南韓檢方證實，CXMT的該技術是竊取自三星電子。（擷取自長鑫官網）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《中央日報》1日報導，包括1名高級開發工程師在內的3名三星電子前員工，因向中國記憶體晶片大廠長鑫存儲（CXMT）洩露三星電子的尖端DRAM技術，而遭檢方起訴。

首爾中央地方檢察廳表示，CXMT在未透露的時間招募了這3人，加入其所謂的「第二開發團隊」，任務是驗證和測試據稱從三星電子竊取的DRAM製程。3人均被承諾獲得比在三星電子任職時高出5倍的薪水，年薪高達30億韓元（新台幣6510萬元）。

南韓檢方的起訴書為CXMT於2023年突然宣布，該公司已成為首家成功量產18奈米DRAM晶片的中國公司提供了線索。當時，只有南韓、美國和台灣的公司能夠實現如此規模的DRAM生產，這個消息被視為中國半導體產業崛起的大躍進。

但南韓檢方的起訴書認定，上述技術並非由CXMT獨立開發，而是因為三星電子前員工竊取。CXMT第二開發團隊負責人、前楊姓高階主管也在起訴之列。

南韓檢方指出，包括楊姓前高階主管在內的CXMT第二開發團隊，利用該公司原始開發團隊洩露的文件，而後者已取得三星電子的機密資料。

另1名姓朴（Park）的三星電子前員工涉嫌將該公司DRAM生產流程中的數百個步驟複製到筆電中，並將其交給CXMT。朴姓員工目前已被國際刑警組織（Interpol）列為紅色通緝嫌犯。

南韓檢方估計，由於16奈米DRAM技術洩露給CXMT，三星電子去年遭受5兆韓元（新台幣1085億元）的損失，並說三星電子的損失持續增加，最終可能達到數十兆韓元。

