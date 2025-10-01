中信銀行保管資產規模破2.23兆元獲7成國內投信青睞

中國信託銀行今年第2季保管資產規模已突破2.23兆元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕金融商品日益多元，交易量與複雜度持續升溫，資產管理產業對保管銀行的需求已從單純的帳務處理，提升至策略合作層級。中國信託銀行今（1）日揭露，今年第2季保管資產規模已突破2.23兆元，持續展現強勁成長動能。全台37家投信中，更有27家選擇該行作為境內基金保管銀行，凸顯其市場領先地位。

中信銀行指出，能在保管資產業務屢創佳績，主因在於穩健的系統架構及豐富產品經驗，並於2023年啟動新世代資產保管系統升級工程，涵蓋架構整合、功能擴充、操作介面及資訊傳輸，提升處理效率與彈性。新系統以「整合式架構×模組化設計」為核心，可快速因應新商品及法規開放下的業務需求。

在基金及ETF市場蓬勃發展下，保管銀行角色更加吃重。中信銀表示，受惠於市場資金湧入具主題性與收益率的商品，使境內基金保管規模大幅攀升，同時反映投資人看好AI帶動科技成長潛力，以及面對利率轉折和降息預期，資金積極尋求抗波動與穩定現金流兼具的投資解方。截至今年6月底，含ETF的境內股票型基金保管規模已達1.63兆元，動能持續增強。

中信銀行統計，在「首檔創新型商品」合作上，包括聯博、貝萊德、摩根等投信首檔境內ETF，皆選擇由中信銀行擔任保管銀行，商品涵蓋投資等級債、S&P500精選成分及大型科技主題等。此外，中信銀行也保管群益、凱基等國內投信發行的台股主動式ETF及全台首檔股債平衡型被動式ETF。

中信銀行強調，其保管團隊平均年資超過15年，兼具專業證照、帳務處理與風險控管經驗，搭配新系統優勢，可迅速建立高效交付模式，持續穩定守護投資人資產安全。

