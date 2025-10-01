面板雙虎有戲！這檔外資一出手狂敲3.89萬張 爆量噴高

面板雙虎出閘！群創外資一出手狂敲3.89萬張，股價爆量噴高。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週三（1日）在三大法人同步買超162.89億元下，指數終場漲162點，離26000點僅一步之遙，而外資則連2買，今買超放大到126.65億元，銀彈主要撒向電子與金融，其中又以面板最搶手，不僅雙虎全進榜，群創更狂掃3.89萬張霸榜，受此激勵，股價開高收高，終場漲2.78%，收14.8元，成交量放大到12.01萬張。

至於友達亦在外資力挺下，終場股價上漲0.73%，收13.75元，成交量亦放大到6.13萬張。

外資週三買超前10大個股，依序為群創（3481）3萬8993張、力積電（6770）2萬8780張、凱基金（2883）2萬5782張、台新新光金（2887）1萬6313張、緯創（3231）1萬4996張、彰銀（2801）1萬2169張、鴻海（2317）1萬1736張、友達（2409）1萬1230張、神達（3706）8604張、聯電（2303）8564張。

