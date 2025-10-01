北市新建辦公大樓出租率達6成 需花費1.25至1.5年

北市各辦公商圈新落成大樓去化時間，以南港最快，出租率達6成僅花不到1年。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北市越來越多的新建辦公大樓落成，直接推高辦公室租賃市場的空置率，不過，隨著企業訴求ESG、綠色認證的風潮下，更帶動辦公室升級需求，根據商仲業者統計，近3年取得使用執照的A級辦公大樓共有17棟、總樓地板面積達18萬坪，其中4成大樓出租率已超過6成，反映企業追求升級的需求明確。

根據仲量聯行統計，新辦公大樓中，要達到出租率6成門檻所花費的時間介於1.25至1.5年，進一步觀察各辦公商圈新落成大樓去化時間，以南港最快，出租率達6成僅花不到1年，再來則是敦南商圈、約1年，至於，信義計畫區則因為租金較高，要達到6成出租率所花費的時間則約1.7年，也是各商圈中花費時間較長。

此外，進一步觀察第三季的企業租賃成交案例，高達67%是集中承租屋齡3年內的新辦公大樓，顯見企業對現代化辦公空間的需求依舊強勁。

不過，仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬則表示，未來三年台北市A級辦公大樓仍有大量新增供給會問世，因此，已有房東將預租期從過往常見的使照取得前一年，再往前提早至使照取得前2至3年便啟動預租計畫。

科技業支撐商用不動產買盤

至於，第三季商用不動產、土地交易市場表現，根據仲量聯行統計，第三季交易額分別為448億元、241億元，對比前一季，分別為季增34%、季減14%。

仲量聯行董事總經理侯文信指出，受惠科技業剛性需求買盤，支撐著商用不動產買氣，其中又以廠房交易占大宗，而前三季商用不動產累積成交金額已達1166億元，為近10年同期第二高。

反觀土地交易市場則顯得冷清，前三季累積成交金額還不到1千億元，侯文信表示，雖然土地買氣冷淡，但政府主導的公辦都更、捷運聯開招商案反而吸引建商大量投入，根據仲量聯行統計，2024 年至 2025 年第三季間，已公告最優申請人的公辦都更與捷運聯開案合計投資總金額達 4068 億元，儼然成為企業在直接買進素地之外，另一個取得土地來源的管道。

