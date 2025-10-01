議員問若輝達落腳台北破局是否爭取？侯友宜：當然積極爭取

新北市長侯友宜今（1）日赴市議會進行施政報告，接受議員質詢。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕科技大廠「輝達（NVIDIA）」原先宣布海外總部將落腳台北市北投士林科技園區，但傳出與新光人壽在土地問題上出現歧異，新北市長侯友宜今（1）日赴市議會進行施政報告，市議員山田摩衣、戴瑋姍均關心市府該案若破局，是否將積極爭取輝達落腳？侯友宜說，若台北市進行不下去，新北當然全力積極爭取，不過仍要尊重輝達的最終選擇。

山田摩衣表示，新北應該全力爭取輝達海外總部落腳，林口國際媒體園區等處都可作為選址考量。侯友宜回應，如果台北市無法進行，新北當然要全力爭取。

戴瑋姍則提議，除了林口，原本是新北大巨蛋選址之一的板樹體育館可以作為輝達海外總部落腳選址，該址有10公頃，如果台北市副市長李四川搞不定，讓新北市副市長劉和然來做，若搞定了，說不定就可獲得下一屆新北市長選戰提名參選。

侯友宜說明，目前並未考慮板樹體育館，該址有輪椅夢公園，設置上也要考慮供應鏈、社宅等等是否可以設置，新北市相關承辦單位與輝達保持暢通聯繫，當然希望積極爭取，最終仍要視台北進行狀況、輝達意願而定。

戴瑋姍進一步提問，侯友宜卸任是否有政治打算？若無未來打算，更該大刀闊斧地做。

侯友宜笑稱，他還有400多天任期可以做很多事，「你怎麼知道我沒有未來的打算？」他說，他的未來還很長，「可以活到90歲」，人生有無限未來。

