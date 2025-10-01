紡拓會黃偉基：美中衝擊夾殺 台灣紡織須靠創新突圍

紡拓會今天舉辦台北紡織展展前記者會，秘書長黃偉基（左5）強調，台灣紡織業須靠創新突圍。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會今天舉辦台北紡織展（TITAS）展前記者會，秘書長黃偉基指出，美國對台灣紡織品課徵對等關稅，對業界造成重大衝擊，中國紡織品競爭又於全球無所不在，台灣唯有不斷創新、提升競爭力，才能繼續保持領先優勢。今年展會因此以永續環保、機能應用、智慧製造為三大核心，展現台灣紡織業的集體努力與未來方向。

黃偉基回顧2025上半年，美國品牌商趕在關稅實施前搶先拉貨，帶動產業出現一波淡季不淡的景象，但美國總統川普卻在4月初突然向全球宣布對等關稅，讓眾多進出口商措手不及，一週後雖然稅率有所下調，並給予90天緩衝期，但在7月緩衝期結束之後，台灣與海外工廠的訂單量就急速轉淡。

請繼續往下閱讀...

黃偉基說，以往每年5至8月，台廠都鎖定美國節慶檔期的出貨高峰，但今年6月訂單稀少，部分國家逐步與美國達成貿易協議後，8月訂單才稍有回升，產業普遍產能利用率約達八成至八成五，但也幾乎已是今年度產品的最後一波出貨。9月起則進入為明年春季報價備貨的階段，美國品牌廠已陸續針對新增加的關稅，要求出口國、生產國分擔，只有少數品牌廠願意自行全數吸收。

黃偉基說，美國官方已表明，美方所期待的是高科技、高附加價值產業赴美投資，如半導體、高階伺服器、電動車，並不尋求紡織品這類傳統產業。由此可見，亞洲仍會是台灣紡織業者的主力佈局地區，在對等關稅衝擊之下，即使未來美國期中選舉政黨版圖生變，或是國際貿易法院對川普對等關稅裁定違憲，美方立場也可能不會動搖，產業不可掉以輕心。

黃偉基認為，台灣缺乏天然資源，包括棉、毛、絲、麻，都必須依靠石化產品發展化學纖維。過去25年面對國際競爭，台灣逐漸走向機能性紡織品的道路，聚焦運動服飾與戶外服飾，創造出高附加價值市場。今年在美國關稅衝擊下，業者依舊穩定地鎖定永續環保、機能應用、智慧製造三大領域，作為在國際舞台嶄露頭角的驅動力。

不過，黃偉基提到，現在美國通膨與失業率攀升，聯準會降息道路未明，當地市場的消費力道恐怕不如往年。台灣除了必須竭盡所能鞏固美國市佔，也要強化歐洲、日本、英國、韓國等市場。中國業者雖因高關稅退出美國市場，但已轉向歐洲、中亞、非洲、拉丁美洲，出口量仍持續增加，台灣已經不能只把中國商品視為低價的次等貨，特別是中國有增無減的原料低價傾銷問題。

黃偉基舉例，台灣紡織業在越南的投資規模最大，越南與歐盟之間的雙邊貿易已實施3年，當地工廠出口歐洲皆享有零關稅，但中國原料仍可進入越南再加工出口，對台廠形成競爭壓力；印尼近期也將與歐盟簽署雙邊貿易協定，未來在印尼設廠的台灣業者雖然有望受惠，但同樣面臨著中國原料競爭，估計2026年後，台灣紡織業在美國以外市場的壓力勢必只會更大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法