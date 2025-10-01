威剛擬砸11.5億元收購力肯69.9％股權 細說看中原委

威剛董事長陳立白。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）今天宣布以每股32元公開收購力肯（1570）股份，預計最高收購數量3.6萬張，約69.9%股權比重，收購價格為每股32元，估計總金額約11.5億元，皆為自有資金支應；為什麼公開收購對象會選擇力肯？威剛表示，力肯是專業的氣動與電動工具製造廠，主要以外銷為主，衡量該公司財務結構非常健康且營運穩健，已連績10年皆配發不錯的現金股利，加上公司長年累積不少重要的業務往來對象，對威剛電動車及馬達業務發展將有正面挹注。

威剛指出，力肯為台灣專業OEM氣動打釘槍生產廠商，產品包括專業級氣動釘槍、電動釘槍、汽修工具。這次公開收購主要是基於策略性投資目的，結合雙方業務、生產、技術及終端銷售之互補優勢，為雙方未來業務及營運發展增添正面貢獻。除了可增加威剛的合理投資收益、並提升力肯資產及股東權益報酬率。未來雙方將善用各自核心優勢，加速業績拓展。

對於這次收購價格計算依據，威剛表示，公司委請會計師出具價格合理性意見書，以市場法的市價及可類比公司法的股價淨值比法、本益比法交互綜合評估，被收購公司合理的每股合理價格區間應介於新台幣27.67元至35.29元。

威剛預定收購力肯數量為3.6萬張，佔力肯公司已發行股份總數約69.9%，總額約11.5億元，皆為自有資金，並已匯入公開收購委任機構之公開收購專戶；最低收購數量為1.8萬張，佔34.95%。收購成就後，將依持股比例推選與支持董事候選人參與選舉。收購完成後，未有讓力肯終止上櫃的計畫。

