大加碼！明年統一發票獎金增25億 500元獎有望破400萬組

〔記者鄭琪芳／台北報導〕統一發票獎金大加碼！財政部次長李慶華今表示，明年統一發票預算編列197.11億元，統一發票獎金較今年增加25.5億元，每期雲端發票專屬500元獎可望加開85萬組，目前雲端發票500元獎為315萬組，明年將突破400萬組，若加計其餘雲端發票專屬獎，明年統一發票每期將開出雲端發票專屬獎逾411萬組，可望增加中獎機會。

目前統一發票開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，500元獎315萬組，即每期雲端發票專屬獎開獎總組數達326萬6030組。李慶華表示，明年統一發票獎金增加25.5億元，若加開雲端發票500元獎，每期將可增加85萬組，雲端發票500元獎將達400萬組。

外界擔心統一發票獎金又被砍，李慶華說明，由於「營業稅法」已修正，由統一發票給獎經費由原本「得」按全年營業稅收入的3%提資支應，改為「應」按全年營業稅收的3%支應，因此，統一發票給獎經費應該不能刪除。

為推動發票雲端化，財政部今舉辦「全國營業人開立雲端發票競賽」活動，鼓勵營業人引導民眾使用載具儲存雲端發票，進而提升雲端發票使用率。財政部表示，今年雲端發票使用率開出亮眼的成績單，截至8月，國人使用載具儲存雲端發票比率達63.65%，再創新高。

