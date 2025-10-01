台灣遭指對俄石化燃料依賴高 台電中油早停購、主要進口在民間

台灣遭指對俄國石化燃料高度低賴，台電、中油早已停購。（彭博資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕烏俄戰爭爆發至今尚未停火，根據台俄德3國環團所進行的聯合研究指出，身在民主陣營的台灣高度依賴俄羅斯的化石燃料，是全球最大俄石油腦（輕油）進口國，更是全球第五大俄煤買家，還點名台塑石化對俄輕油依賴度更飆升；不過，國營事業台電、中油近年早已不對俄國採購。

根據《危險依賴：台灣成為全球最大俄羅斯輕油買家，煤礦進口持續》報告，台灣對俄羅斯化石燃料的進口金額達112億美元。但事實上，國營事業的台電、中油均已停止煤、天然氣、石油腦（輕油）等進口。

台電表示，燃煤標案從自烏俄2022年2月開戰後，就未再邀請俄商投標，為了確保穩定供電，台電煤礦來源也以分散為原則，進行多元採購。

但根據立法院報告，我國進口俄國煤炭約占我國煤炭進口的 16% 左右，其中「主要是民間部門進口」，目前俄煤進口主要落在民間企業，像是水泥、造紙、鋼鐵、化工等用煤企業。

石油腦即是輕油，是輕裂工廠進口料源，產製乙烯、丙烯、丁二烯等，中油說明，烏俄戰爭後中油就未從俄國再進口石油腦；報告點名，台灣進口俄國輕油的主要是民營企業，如台塑石化。

至於天然氣部分，過去曾有進口是因為天然氣供應商的氣源來自庫頁島，中油過去已說明，中油依照合約要求產品熱值、交期等條件，各式氣源如何組合為產品，依國際交易慣例是國際供應商自行調整。但中油也有向國際供應商說明，不希望採購俄國天然氣。

中油與俄羅斯液化天然氣供應商合約2022年3月即到期，當年3月31日卸收完合約最後一船貨氣，其後未再與俄羅斯供應商簽訂新的合約。

