工程師閃邊！輝達黃仁勳揭AI資料中心「最搶手職缺」

〔財經頻道／綜合報導〕Z世代常被告知，在人工智慧（AI）威脅基層工作之下，找到工作的機會很渺茫。不過輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）指出，隨著資料中心的快速擴張，將出現數以千計的新職缺，只要年輕人願意投入技職領域，機會就在眼前。

根據《財星》（Fortune）報導，黃仁勳在接受英國媒體《Channel 4 News 》訪問時說：「如果你是電工、水管工或木匠，我們將需要數十萬這樣的人才，來建造所有這些工廠。」他強調：「技術工種這一塊在全球各經濟體都會迎來爆發性成長，需求會一年接著一年翻倍。」

報導認為，這不只是口號，黃仁勳也拿出資金支持。輝達上週宣布，將投資1億美元（約3.07兆元新台幣）給OpenAI，用於建設基於輝達AI處理器的資料中心。顧問公司麥肯錫（McKinsey）預估，全球資料中心的資本支出到2030年將高達 7兆美元。

報導分析，一座25萬平方英尺的大型資料中心，在施工過程中最多可僱用1500名建築工人，其中許多人年薪超過10萬美元，加班費還是另外計算，而且完全不需要大學學歷。而等到資料中心完工後，通常會有約50名全職員工負責維護，每個直接職缺，能在周邊經濟帶動額外3.5個就業機會。

黃仁勳的呼籲也契合他對未來科技機會的整體看法。他認為，下一波重大機會將出現在「科技的物理層面」，而非僅限於軟體。今年稍早被問到「如果再年輕一次會選什麼科系」的問題時，黃仁勳坦言：「對於20歲的黃仁勳來說，他大概會選擇更接近物理科學的領域，而不是軟體科學。」

值得注意的是，黃仁勳並非唯一警告「藍領短缺」的企業領袖，包含貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）和福特（Ford）執行長法利（Jim Farley），今年都曾示警，美國恐面臨藍領人才荒。

