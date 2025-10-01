失業勞工子女就學有補助 10/14截止收件

失業勞工子女就學補助10/14截止收件。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為減輕非自願離職失業勞工子女的就學負擔，勞動部114學年度第1學期失業勞工子女就學補助，已經開始收件，補助對象為就讀國內高中職或大專校院的失業勞工子女，每名補助金額最低4000元、最高2萬6000元，受理期間至114年10月14日截止，提醒符合申請資格的民眾儘速申請。

失業勞工子女想要申請就學補助，前提必須是「非自願離職」的失業勞工，且至10月14日的受理截止日前，未請領老年給付，申請人子女須就讀國內高中職或大專校院，具有正式學籍。若符合下列4大條件的任一項，即符合申請資格：

第1、114年7月15日至114年10月14日，領取就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼。

第2、曾於113年10月15日至114年10月14日，領取就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼，且在114年7月15日至114年10月14日間，就業日數未超過30日的勞工。

第3、勞工於113年10月15日至114年10月14日，領取失業給付或職業訓練生活津貼，且在113年10月15日至114年10月14日間．就業期間未超過3個月。

第4、勞工於114年9月5日至114年10月14日間非自願離職，且至公立就業服務機構辦理求職登記，該勞工應於114年11月13日以前，領取就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼。

勞動部提醒，符合資格的勞工，若公立高中職學生每名補助4000元；私立高中職學生每名補助6000元。公立大專校院學生每名補助1萬5000元。若就讀私立大專校院學生，每名補助2萬6000元。申請人符合獨力負擔家計或其子女就讀大專校院有2人以上，若均符合補助規定，可依上述補助金額加給20%。

但必須注意的是，若學生已獲得教育部補助「私立大專學生學雜費1萬7500元」，必須「擇一請領」；若子女就讀高中職，已獲教育部「免學費」，即學費繳款單，學費顯示為「零元」，或已申請其他政府就學補助措施，也不得重複申請勞動部就學補助。需申請者，可於勞動部失業勞工子女就學補助線上申請系統（https://uwes.mol.gov.tw/login）線上提出申請，或下載申請書列印填寫後，以掛號郵寄至勞動部，至10月14日截止。

