不堪中國低價傾銷 力麗瓶用酯粒全數停產

〔記者方韋傑／台北報導〕加工絲廠力麗（1444）今天表示，由於聚酯產能過剩，加上中國低價傾銷造成市場惡性競爭，國內客戶需求減少，公司董事會決議停止旗下彰化化纖廠直紡設備生產，涉及6成聚酯粒產能與全部的瓶用酯粒，兩大產品線自去年起就已陸續走向停產。

力麗指出，近年聚酯產品供過於求，市場價格一路下探，加上台灣生產成本不斷攀升，外有關稅障礙，內遇需求萎縮，產銷持續失衡。根據公司數據，聚酯粒產量已從111年的16.6萬公噸大幅下降至113年的7.8萬公噸，瓶用酯粒同期亦由10.2萬公噸下滑至5.1萬公噸，顯示產業壓力逐年升高。

數據顯示，力麗本次全部或部分停工項目的產能為聚酯粒19.08萬公噸、瓶用酯粒10.62萬公噸。今年1至8月實際產量方面，聚酯粒僅2.3萬公噸、瓶用酯粒1.9萬公噸，停產項目合計占同期合併營收約15.27%。公司強調，雖然營收將因此減少，但可同步降低虧損，對財務與業務不致造成不利影響。

力麗面對本業壓力與國際匯率波動，正在積極調整經營策略，本業已不再追求大幅擴張，而是以精準擴產為目標，隨著新台幣匯率回升，整體虧損情況已逐步改善，後續將搭配強化海外佈局，以及國內資產活化，透過能源轉型、資產活化及海外布局為三大支柱，持續推動多元化經營，為下一階段發展奠定基礎。

力麗目前加工絲稼動率僅剩五至六成，公司已投入能源與新事業，包括儲能（SRF）領域，以及廠區太陽能設備回購，以滿足用電大戶採用10%綠電的義務條件。此外，彰化廠區部分單位停產後，已陸續清空並轉作出租，對AI資料中心等新租戶持開放態度。桃園、中壢舊廠同樣出租，目前每月租金收入約700萬元，預估明年將超過千萬元，可望成為公司穩定的現金流來源。

