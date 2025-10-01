永豐金合併京城銀總資產達3.5兆 分行數居國銀前三名

永豐金控舉行慶祝儀式，歡迎京城銀行正式加入，永豐金控財務長許如玟（左起）、永豐銀總經理莊銘福、永豐銀董事長曹為實、永豐金控總經理朱士廷、永豐金控董事長陳思寬、京城銀行前董事長戴誠志、京城銀行前副董事長蔡炅廷、京城銀行新任董事長歐陽子能、京城銀行總經理姜宏亮上台合影。（記者陳志曲攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控與京城銀行今天（1日）完成合併，京城銀行正式成為永豐金控子公司的一員，合併後除可擴大永豐金資產規模與獲利外，還具有業務面與據點南北互補的加乘效果，合併後永豐金總資產將達3.5兆元，國內銀行分行總數達191處，躍升全體國銀前三名，未來綜效顯著可期。

永豐金今日下午舉辦「豐喜迎京 共耀未來」 慶祝活動，歡慶京城銀加入，會上也將說明兩者合併後的綜效與未來展望。

永豐金控董事長陳思寬指出，京城銀行併入永豐金控後，不僅能擴大永豐的資產規模和市占率，還能發揮南北業務和據點互補的加乘效果，透過遍佈全台的營業據點，提供客戶更優質的金融服務。

其中，京城銀行在今日併入永豐金控，成為永豐金子公司後，預計在1年內與另外1家子公司永豐銀行合併，永豐銀行為存續公司，合併後國內分行總數達191處，將躍升全體國銀前3名，南北比例約為四比六，對於中南部的業務經營將更深更廣，滿足當地企業及個人更多元的金融服務需求。

永豐金表示，在法金業務方面，京城擁有中南部在地優勢、眾多建商及中小客戶人脈，可持續創造穩定利差收益；在零售業務方面，京城自然人客戶多以中南部客戶為主，與永豐的重疊性低，具客戶互補性，可為永豐在中南部經營發展上打下良好基礎。

對此，永豐金指出，近1年來，在國外收購了柬埔寨第1大微型存款金融機構「Amret」；在國內則完成了「京城銀行」、「匯立證券」的併購。這3起併購案不僅能提升子公司的經營效率和競爭力，還能強化跨子公司的整合效益，打造出更具競爭力的金融機構，為股東、客戶和員工創造三贏的局面。

