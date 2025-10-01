台北紡織展14日登場 10國388家廠商共襄盛舉

第29屆台北紡織展將於10月14日至16日在南港展覽館舉行。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕第29屆台北紡織展（TITAS）將於10月14日至16日在南港展覽館舉行，由於全球淨零碳排與綠色轉型浪潮未歇，紡織產業正經歷深度革新。紡拓會今天表示，此次展會計有來自台灣、美國、瑞士、瑞典、以色列、澳洲、日本、韓國、越南、中國等10個國家，共388家參展商參展，合計904個攤位，匯聚全球紡織業的創新能量與永續實力，展現國際產業的最新發展趨勢。

紡拓會觀察，此次參展的台廠當中，具有指標性的企業包括台塑（1301）、遠東新世紀（1402）、力麗（1444）、儒鴻（1476）、宏遠（1460）、台富（1454）、新纖（1409）、南緯（1467）、興采（4433）、偉全（1465）、昊紡、旭榮集團、佳紡、展頌、集盛、台灣百和、台灣歐西瑪等。

而在紡織相關公會方面、此次出席的單位涵蓋紡紗、毛紡織、織布、絲織、針織、人纖、絲綢印染、棉布印染、製衣、毛衣、毛巾、手套、織襪、帽子、拉鍊、手提包、不織布、台北市針車、機械公會、羽毛公會、台灣產業用紡織品協會、南台灣紡織研發聯盟、台灣優質內衣聯盟、非洲經貿協會等24個相關公協會皆齊聚一堂。

政府代表方面，經濟部技術司攜手工研院、紡織產業綜合研究所、紡拓會、鞋技中心、塑膠中心及印研中心等六大法人單位設立專區，聯合展示前瞻研發成果，展現我國在科技研發與產業創新的整合實力。順應全球循環與永續潮流，台北紡織展已成為亞洲綠色紡織品的重要採購樞紐，吸引眾多國際廠商積極參與。

紡拓會列舉今年國際展商陣容，包括由日本石川縣及福井縣纖維協會所徵集的機能性紡織業者，以及韓國大邱慶北纖維產業協會籌組的流行與機能性紡織團隊，韓國知名彈性紗廠曉星參展。同時，美國棉、ICL、ITIMITI、POLYGIENE、BLUESIGN 等全球領先國際企業，也將帶來最新技術、產品與永續解決方案，共同展現全球綠色創新的能量。

紡拓會觀察，此次台北紡織展以永續環保、機能應用與智慧製造為核心，揭示全回收、生質原料與智慧技術的最新應用成果，呈現紡織產業在淨零與數位轉型下的新面貌。在永續環保方面，紡織業積極投入再生纖維、海洋回收材料與生質基材的開發，並導入數位產品護照與低碳工藝，從原料端到產品生命週期全面落實綠色轉型。

在機能應用方面，紡織品的發展持續深化，從運動休閒到極端氣候防護，透過智慧溫控、抗菌涼感、防護結構及創新織紋等多元技術，兼顧紡織品的舒適、美感與高性能。在智慧製造方面，數位化與AI技術正重塑紡織產業價值鏈，從智能驗布、虛擬打樣、3D布料資料庫到IoT 串接的智慧工廠，展現紡織業在生產效率、品質控管與客製化服務的全面升級。

