「全台最廢高鐵站」有救了？彰化縣府標售43億元土地限4年內開發

彰化縣政府在彰化高鐵特定區規劃樂齡健康產業園區，為引導企業投資開發，首度在標售土地時納入審查制度。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕因為乘客數吊車尾的彰化高鐵站，被網友冠上「全台最廢高鐵站」。不過，彰化縣政府看好南來北返的交通優勢，同時，為了加速發展，在特定區規劃全縣第一座俗稱「養生村」的樂齡健康產業園區，且為引導企業投資開發，首度在標售土地時納入審查制度，先送投資計畫書通過審查取得投標資格，再進入最後價格的決標，過了3關取得土地後3年內限時開發，必要時申請展延1年，也就是4年內開發，防囤地養地。

縣府地政處表示，這次首度採取投資計畫書審查制度，第一階段資格審查將於11月14日上午10時舉行，通過資格審查的投標人，可進入下一階段投資計畫書評審會議，投標廠商須依指定或優先開發產業項目，提出完整投資規劃，經審查通過後，方可進入最後第三關價格標的決標階段，價高者得標，預計今年底完成決標作業。

請繼續往下閱讀...

這次土地全是第二產專區土地，地段偏高鐵車站以東、台鐵以西，共計4標，總面積約10公頃、總金額超過43億，創歷年縣府賣特定區土地新高，每標土地至少三面臨路，4標分成4個基地一個長廊道，3標在田中鎮、1標在社頭鄉。

總價最高的是基地一也就是規劃可開發類似養生村的樂齡住宅與醫療服務區，為高鐵段503地號，面積約3.5公頃，總底價約15億元。每坪單價最貴，也是唯一在社頭鄉，為高鐵社頭段180地號，四面臨路，路況最好，每坪單價約14.2萬多元，面積約2.8公頃，總底價12億多元，規劃為基地四的物流倉儲。

另外基地二為社交照護服務，位處高鐵田中鎮高鐵段499地號，約1.5公頃，總底價約6.7億元，基地三為商業服務住宿餐飲區，為高鐵田中鎮高鐵段496地號共4筆土地，面積約2.1公頃，總底價約8.8億元。

今年1月22日曾標售高鐵第二產專區4筆社頭鄉土地，每坪標售約14萬元，全流標，這次做了微調，但跟上次差不多，不過，地段及面積不一，明確定義開發做樂齡產業，總底價比上次更高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法