大一生靠50美元創「副業」、如今年營收近50萬美元 曝「1門課」啟發靈感

左為年輕創業者Alden Kramer，右為Presley Campbell。（圖片來源Campbell&Kramer ）

〔財經頻道／綜合報導〕美國洛杉磯兩名25歲年輕創業者普雷斯利（Presley Campbell）與奧爾登（Alden Kramer），在2019年就讀洛杉磯加利福尼亞大學（UCLA）大一時，以僅僅50美元（約新台幣1522元）從宿舍起家，創立女裝基本款品牌 Campbell&Kramer，如今年營收已逼近50萬美元（約新台幣1522萬元）。

據報導，這2人完全沒有商業經驗，但普雷斯利在一門課堂上，理解「快時尚」對於環境的衝擊後，決定要打造一個以永續為核心的品牌。而奧爾登從小就對時尚著迷，從電影、雜誌、甚至祖母的縫紉課中汲取靈感，兩人的理念一拍即合。

請繼續往下閱讀...

在大一時，她倆帶著50美元到二手商店買回舊布料與毛毯，在宿舍裡親自設計作品縫製後，轉賣給校園內的同學與朋友。隨著口碑累積，她們還將捐贈的UCLA舊衣改造成比賽日應援服，在姐妹會中大受歡迎。

她們所創立的品牌Campbell&Kramer，在新冠疫情爆發後迎來關鍵轉折。

報導指出，一位網紅麥克馬丁（Ella McFadin）受她們邀請，穿上該品牌的手染二手套裝並在社群分享，引發大量追捧，帶動名人與網紅接力效應，商品瞬間售罄。兩人甚至在家中一件件染色、縫製數百套服裝以應付需求，最終存到資金與洛杉磯工廠合作量產，事業就此跨出校園。

如今Campbell&Kramer 與Urban Outfitters等大型零售商合作，並打入多家精品店，產品定位回歸初心，以使用庫存或回收布料製作高質感女裝基本款。她們相信，市場上已存在足夠優質的布料，沒必要再生產「新的」布料。

這段從宿舍起步、僅靠50美元啟動的創業歷程，如今已成為大學生創業的經典案例，證明了靈感、行動與堅持，足以將副業推向半百萬美元的年營收。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法