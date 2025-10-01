8月製造業低迷燈號連4藍 半導體亮綠燈

台經院今公布8月製造業景氣燈號，產業表現兩極化，半導體業8月轉綠燈，但傳產仍一片藍燈。示意圖。（彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今天公布8月製造業景氣燈號，連4個月續亮低迷藍燈，製造業景氣信號值微幅上升，主因科技產品出貨、接單動能延續及新台幣匯率轉貶影響，加上美國對等關稅帶來的衝擊淡化，但產業表現兩極化，半導體業8月轉呈綠燈，但傳產仍一片藍燈。

台經院今公布8月製造業景氣燈號9.24分，較上月上升0.88分，燈號仍為代表景氣衰退的藍燈。

細部產業來看，科技業一支獨秀，傳產持續低迷。半導體業8月景氣燈號由代表低迷的黃藍燈，轉為持平的綠燈，主因受惠於AI應用需求強勁及消費性電子新品備貨增加，推升需求面及售價面指標，加上相關類股因美國利多消息激勵而出現價量齊揚，拉抬經營環境面指標表現。

機械業8月景氣燈號續為代表衰退的藍燈，雖受惠於半導體產業增產需求，但美歐及東協市場需求疲軟。台經院指出，傳統產業仍受制於市場需求疲軟與海外同業激烈競爭，部分廠商持續調節減產或進行產線歲修排程，多數產業景氣仍停留在低迷的藍燈區間，使得8月製造業整體景氣燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

展望未來，美國關稅不確定性雖已逐步下降，但下半年經濟前景仍存挑戰，包括半導體等產業關稅尚未完全明朗，聯準會主席指出就業市場已明顯降溫，加上關稅帶來短期通膨壓力，聯準會已在上月18日宣布降息1碼因應。

中國雖推出「反內捲」政策及救市措施，對過度競爭產業進行減產，以緩解通貨緊縮壓力，但能否有效提升消費信心，帶動經濟成長仍有待觀察。

台經院表示，整體而言，下半年全球經濟前景存在諸多不確定因素，製造業須持續審慎因應潛在風險與挑戰，以維持產業的穩定發展。

