澎湖南海離島海底電纜完工啟用 尖山發電廠全機組運轉供應台灣本島電力需求

台電南海離島海底電纜，歷時三年完工。（台電澎湖區營業處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣因核能發電停止運轉，導致發電量不足，離島澎湖尖山發電廠「奉令」全部機組今（10月1日）全開，透過海底電纜支援台灣電力需求；另外澎湖「風櫃-桶盤-虎井及望安-將軍」海底電纜完工，今日舉行啟用典禮。

因應空污季，台灣中火部分機組配合環保停機，台電調度處今日上午5時指令尖山電廠啟動全部機組運轉，透過海底電纜反向支援台灣用電。澎湖電線目前和台灣合連， 會配合機組調動！原本是希望澎湖綠能發電，能供應澎湖本島發電，並支援台灣用電，但綠能發電不穩定性及地方民意抗爭，無法如預期讓澎湖成為零碳島。

澎湖尖山發電廠全部機組運轉，支援台灣本島用電。（記者劉禹慶攝）

另外，台電公司辦理澎湖「風櫃-桶盤-虎井及望安-將軍」海底電纜工程，歷時3年多規劃興建，終於在今年順利完工，並於今日正式啟用，藉由此海纜不僅成功連結馬公本島與周邊離島電網，更促使桶盤地區正式納入台電供電系統，為澎湖地區電力發展寫下重要里程碑。

這項工程自2022年啟動規劃，歷經環境影響評估通過後展開施作，全線海纜總長度達9.405公里。工程路徑穿越多處深海區域，最深處達50公尺，且海床多為岩石地質、海流湍急，施工難度極高。今日啟用典禮，台電澎湖區處處長路奎琛率領該處各級主管與同仁一行人，前往桶盤里舉行啟用儀式，並赴福海宮參拜祈福，感謝神明庇佑工程順利圓滿，也祈求後續供電穩定與用電安全。

