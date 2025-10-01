不到1年！元大承德大樓加價近2億元脫手 「賓利哥」是法人賣家創始負責人

9月，元大金控承德大樓以20億元被臺灣產物保險接手。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕買進不到1年，加價近2億元脫手。根據內政部實價網最新揭露，9月，元大金控承德大樓以20億元被臺灣產物保險接手，觀察該大樓歷次揭露記錄，去年11月法人森羅投資才以18億餘元向元大銀行、元大證券買進該棟完整產權，竟持有不到1年便加價逾1成脫手。

根據最新實價揭露，該大樓位於台北市承德路三段上，屋齡約36年，為地上7層、地下3層的辦公大樓，基地面積約448.3坪、建物面積約3011.78坪（包括24個車位），據悉，買家台灣產物保險買下目的是為透過危老或是都更途徑，打掉重建為全新總部。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，該商用不動產屋齡已達可申請都更或危老重建的門檻，土地使用分區為商三（原住四之一）與第三種住宅區，平均容積率約284%，且本案可能有原容積高於法定容積的情況，重建有機會申請到更高的容積獎勵。

指標公辦都更案在附近

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，此次交易標的在承德路三段上，近期較受矚目的就是麗寶集團投資的圓山站西側的公辦都更案，由於面積廣達3千坪，開發內容包括飯店、商辦、住宅、商場，將成為商圈未來新核心，再加上延伸到台北新創中心、花博公園、北美館等大型設施，等於強化資產開發的價值，尤其整棟完整產權、能獨立開發的物件，很能吸引重建、活化等投資策略人進駐。

進一步查詢前一手法人買家森羅投資的背景，發現最早成立該法人時掛名的負責人就是「賓利哥」李承晉，之後歷經幾次變更，目前負責人為謝姓自然人。而賓利哥就是在2023年傳出砸125億元買下台北車站商圈「基泰忠孝大樓」的買家，不過，日前因沒有給付第三期價金，導致被沒收6.25億元，也使得該百億商用交易大案告吹。

