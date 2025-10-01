收益再衝高 新制勞退前8月每人分紅逾1.7萬元

攸關1292萬勞工退休後分紅的「新制勞工退休基金」，累計前8月帳面大賺2237.6億元（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金前8月累計帳面收益達3421.8億元，8月單月大賺2778億元、再創單月新高紀錄，其中攸關1292萬勞工退休後分紅的「新制勞工退休基金」，8月單月大賺1949.8億元是最大功臣，累計前8月帳面大賺2237.6億元，平均每位勞工可分紅1萬7319元。

勞動基金運用局今（1）日公告前8月勞動基金運用績效，截至114年8月底，整體勞動基金規模已達7兆3389億元，多達1292萬勞工參與的「新制勞工退休基金」，至8月底基金規模4兆8492億元、收益率4.78％，前8月帳面收益2237.6億元，平均每個帳戶可分紅金額破萬、達1萬7319元。

受美國關稅衝擊及台幣大幅升值影響，今年參與新制勞退的1292萬勞工，心情如同搭雲霄飛車般劇烈震盪。新制勞退績效自3月起由盈轉虧、小虧348.2億元，之後虧損持續擴大，至5月底大虧2039.1億元最為悽慘，參與新制勞退的勞工，當時每人帳面虧損逾1.5萬元。

不過，6月起新制勞退帳面虧損縮小至656億元，7月單月獲利943.8億元，讓累積獲利擴大至287.8億元，8月更一步大賺1949.8億元，使得累積獲利進一步擴增至2237.6億元。至此，不但脫離上半年帳面虧損窘況，平均分紅金額更一舉突破1.7萬元。

勞動基金運用局提醒，新制勞工退休基金固定每年3月分配前1年度收益，且勞工須年滿60歲才可請領，實際分配的收益金額，與個人帳戶內累計投資金額、投資年資有關；若勞工有同時參與自願提繳，或是自年輕打工時就開始累積，可加速累積投資金額及投資年資，未來退休時分紅金額也可同步提高。

