美元小反彈、台幣陷入狹幅盤整，暫收30.48元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕不畏美國政府停擺，美股收紅，連動台股續揚，大盤指數重新站回26000點，惟美元指數在連跌3日後出現反彈，新台幣兌美元匯率早盤走勢轉為震盪，中午暫時收在30.48元、貶值1.1分，台北外匯經紀公司成交量5.73億美元。

新台幣昨日結束連7黑後，今早以30.46元、升值0.9分開出，上午盤最高觸及30.455元、最低下探至30.484元，波動區間不到3分，陷入狹幅整理。

主要亞幣則多數走貶，其中，日圓先早盤一度貶至148.22兑1美元，目前又回到147價位；人民幣離岸價則是直接貶破7.13兑1美元；韓元也出現急貶走勢。

外電報導，美國聯邦參議院遲遲未能就臨時撥款法案達成共識，美政府停擺幾成定局，上一次美國政府「關門」時間在2018年美國總統川普的首次任期，持續時間高達35天，為史上最長，期間S&P500指數下跌2.7%、美元指數小跌。

分析師認為，從歷史經驗來看，美政府關門短期確實會引發市場不確定性，但對經濟與股匯市衝擊有限，主要取決於持續的時間。

