葛里爾：對中徵55％關稅是良好現狀 批中將戰狼思維帶入談判

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）9月30日）表示，美國對中國進口產品徵收55%的關稅是「良好現狀」，並批評中國將「戰狼」外交思維帶入貿易談判中。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）9月30日）在紐約經濟俱樂部表示，美國對中國進口商引徵收55%關稅是1個「良好現狀」，這顯示美國總統川普目前不會立即採取行動，降低對中國的關稅。葛里爾還批評中國的「戰狼」外交思維正滲透到美中經濟關係中。

葛里爾說：「如果你問總統，『我們和中國有協議了嗎？』他會說，『是的，這是我們的協議。我對其徵收55%的關稅。這就是協議。』所以這是一個良好現狀。」

請繼續往下閱讀...

但葛里爾指出，他希望繼續與中國官員進行定期協商，努力實現更平衡的貿易關係，使雙方能夠增加「非敏感商品」的貿易，例如美國農產品和中國消費品，他並希望美中最終能以1種更自由、更透明的方式進行貿易。

葛里爾強調，美國目前對中國商品徵收55%的關稅，包括了川普首個任期內對中國商品徵收的關稅。

美中關稅戰休兵的截止日是11月10日，屆時，如果川普不同意延長休戰期，那麼美國對中國關稅將回升至145%，中國對美關稅將回升至125%，如此高的關稅實際上將使美中貿易陷入停滯。

葛里爾和美國財長貝森特在9月中旬，於西班牙首都馬德里和中國副總理何立峰等人進行了貿易談判，雙方最終就TikTok達成一項框架協議，TikTok在美國業務的所有權將轉為美國控制。

但貝森特在貿易會談後向媒體透露，在談判期間，中方先是要求美方撤銷川普最新加徵的關稅、美國對中國過去徵收的關稅、以及美國對中方的技術出口管制，以換取中方同意就TikTok達成協議。但美方當時拒絕作出讓步，並警告若不達成TikTok協議，美方將關閉TikTok在美國的運營，最終迫使中方放棄最初的要求，與美方達成TikTok協議。

葛里爾說，近年來中國在外交上更強硬的「戰狼思維」正在滲透到美中經濟關係中，並使過去更具技術性的談判帶有「政治色彩」。他指出，「但你知道，我們正在努力解決這個問題。我們與他們經常會面」，並強調雙方彼此尊重、持續的溝通，有助於避免雙方出現政策意外。

