留下輝達企業總部 蔣萬安：合法合規採2方式推動

台北市長蔣萬安今天為全運會代表隊授旗，由體育局長游竹萍代表接受。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達與新光人壽（新壽）簽署的合作意向書（ＭＯＵ）到期，雙方在土地的問題上出現歧異，新壽高層直言，對北市府來說，把輝達留下才是最重要的事。台北市長蔣萬安今（1）表示，在合法合規下全力給予協助，目前就兩方案執行。而市府的兩方案並未包含由新壽直接將地上權移轉。

輝達（NVIDIA）企業總部屬意新壽在北投士林科技園區（北士科）的T17、T18基地；新壽高層昨指出，新壽曾建議與輝達採合意移轉，由輝達提出交易價格，但北市府認為是圖利新壽而不同意；輝達也反對由新壽蓋完建物再移轉、屬意自行興建。直言對北市府來說，把輝達留下才是最重要的事。

蔣萬安早上出席全運會授旗前受訪，之前已經很清楚表達一切都要依照合約規定跟程序。目前有兩個方案，一個是依照合約，由新壽新建大樓完成後，取得使照移轉給輝達。第二個就是新壽與市府合意解約後，市府將土地重新設定地上權給輝達，一切都會依照合約相關規定給予協助。

