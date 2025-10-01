9月車市止跌了 新車領牌數較8月成長9％

9月全台新車領牌數出爐，9月雖然大多天數為民俗月，但受惠於政府公布貨物稅加碼政策，有效促使先前觀望的民眾購車領牌，總市場領牌數達3萬2227輛，較8月成長9%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕9月全台新車領牌數出爐，9月雖然大多天數為民俗月，但受惠於政府公布貨物稅加碼政策，有效促使先前觀望的民眾購車領牌，總市場領牌數達3萬2227輛，較8月成長9%，較去年同期減少12%。

其中，和泰（2207）汽車代理的TOYOTA 9月領牌數達8340輛，市占率25.9%，穩居總市場販賣冠軍，更持續囊括非豪華品牌轎車及休旅車雙料冠軍。

COROLLA CROSS 9月領牌數達3022輛，較去年同期成長55%，穩居全車種銷售冠軍寶座；RAV4休旅車登錄995輛，奪下非豪華進口休旅車第一；國產小休旅YARiS CROSS9月登錄1299輛，較上月成長8%，稱霸中小型休旅車級距。

Lexus 9月領牌數1803輛，較去年同期縮水15.2%，在豪華車市佔率排名第2，主要是9月TESLA Model Y大量交車，帶動特斯拉9月領牌數達2491輛，9月領牌數衝上豪華車市佔率第1名。

累計1~9月，Lexus領牌數2萬2230輛，較去年同期微幅成長0.2%，為主要豪華車廠牌中唯一未衰退的品牌，並在豪華休旅車各級距內排名第一。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG 9月領牌數達3351輛、市佔率10.4%、年減3%；裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI9月領牌數達1041輛、市佔率3.2%、年減31.3%。

車商表示，10月預期政府將推出購車貨物稅補助細部辦法，有望再次推升購車需求及加速領牌，預估10月總市場領牌數將達3萬8000輛，可望較去年同期成長15%。

