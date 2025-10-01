好崩潰！聯航才飛1小時機上廁所就壞了 乘客無奈返航

美國聯合航空一架班機日前因廁所故障，導致被迫折返。飛機廁所示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）一架由巴黎飛往華盛頓的311號航班，因廁所故障，迫使飛機返航巴黎，在25小時後再次起飛，引發乘客旅程延誤。聯合航空發言人表示，飛機必須「處理廁所問題」，並強調航班已安全降落，乘客已重新安排至下一班可前往目的地的航班。

聯合航空的乘客在橫跨大西洋的旅程中，因廁所管線故障面臨窘境。這架週日（28日）起飛的聯航331號航班，預計在當地時間下午5點從巴黎起飛，在8小時後抵達華盛頓杜勒斯國際機場 （IAD），然而，航程剛過1個多小時，這架波音767就調頭返航。

請繼續往下閱讀...

據 Flightradar24 的數據顯示，311號航班在飛越蘇格蘭與愛爾蘭之間的海域時掉頭，返回法國方向。等於311號航班在起飛2個半小時後，又回到了巴黎戴高樂機場（CDG）。

聯合航空聲明指出，飛機必須改降，以「處理廁所問題」。聯合航空發言人補充稱：「航班已安全降落，乘客已重新安排至下一班可前往目的地的航班。」

Flightradar24 的數據顯示，同一架波音767在25小時後再次從巴黎起飛，並於週一（29日）晚間9點前抵達華盛頓杜勒斯國際機場。

這並非航空公司首次因為廁所問題而迫使航班折返。

今年3月，印度航空的一班飛往德里的航班也因多數廁所故障而返回芝加哥，導致乘客在空中待了9小時，航空公司之後調查發現，廁所管線內「卡住了塑膠袋、破布與衣物」。

而在2024年4月，另一班聯合航空跨大西洋航班因廁所溢水，最終也不得不返回原出發地。該班機原本由法蘭克福飛往舊金山，最終在北海上空盤旋後折返。

整體而言，這類事件相對罕見，但由於飛行安全與乘客基本廁所需求的最低要求，仍可能迫使航班改降。而返航至原出發地，能讓航空公司更容易重新安排乘客並修復問題，因為航班常飛往的機場通常設施較完整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法