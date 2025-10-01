「勞工再充電計畫」鼓勵企業與勞工於減班休息期間辦理與參加訓練

「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」，針對受影響而減班休息的企業與勞工，補助減班期間辦理與參加訓練課程。（桃竹苗分署提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕勞動部已啟動「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」（簡稱「勞工再充電計畫」），針對受影響而減班休息的企業與勞工，補助減班期間辦理與參加訓練課程，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁提醒，企業、勞工都有補助，桃竹苗分署會安排專人協助申請，陪伴企業與勞工共度難關。

「勞工再充電計畫」補助企業於減班休息期間辦理訓練，最高可申請350萬元，補助範圍包含講師鐘點費、工作人員費用等，至於參訓在職勞工可依時數申請津貼，每小時190元；桃竹苗地區目前已有10餘家企業的勞工，向桃竹苗分署申請參與「勞工再充電計畫」，以1家金屬製品製造公司為例，已規劃勞工參加「AI轉型：不只是IT的事，人人都懂的AI指南」、「ChatGPT能幫我解決Excel問題嗎」等課程，勞工們多認為：「減班期間有機會提升專業能力，還能領到津貼，一舉兩得！」

賴家仁說，食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業、電力設備及配備製造業等9項行業，勞工依「強化僱用安定措施」可領取薪資差額補貼的7成、最高領取1萬2100元，另合併請領「勞工再充電計畫」津貼，薪資差額有機會全額補貼，相關資訊可洽詢「補助企業辦理員工訓練計畫網站（https://gov.tw/dVC）」。

