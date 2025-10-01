日亞化學宣布戴圳家今晉升專務取締役

圖中為戴圳家（台灣日亞化學提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣日亞化學宣布現任常務取締役戴圳家，今（1）日起正式晉升為專務取締役。台灣日亞化學表示，此一職位在日本企業的經營架構中的地位僅次於社長及副社長，負責核心事業的營運與策略決策，並於董事會及常務會議中扮演關鍵角色，此次人事任命，不僅象徵日亞化對戴圳家多年領導與經營貢獻持高度肯定，更彰顯他在國際企業舞台的專業價值。

日亞化學表示，除日亞化學的重要職務外，戴圳家也兼任台亞半導體副董事長，他積極推動台亞集團深化於半導體產業鏈的整合布局，強化晶圓製造、功率元件與電源管理的技術實力，並積極開拓國際市場，更在跨國合作與人才培育方面投入心力。他憑藉前瞻視野與果斷決策，成功帶領台亞集團在永續發展與智慧製造上取得突破，更使台亞在國際半導體市場中持續保持競爭優勢，對台亞集團長遠發展奠定穩固基礎。

台亞董事長李國光表示，台灣籍高階主管能夠晉升為日商公司專務取締役，在日本企業發展史上具有特殊意義，此舉不僅彰顯台灣專業人才在國際企業中的高度競爭力，更象徵著台日之間持續深化的經濟交流與文化互信。

李國光表示，未來將持續秉持日亞化學會長小川英治的核心經營方針「努力學習、勤於思考、用心工作，創造世界第一的商品」，帶領集團持續突破創新，邁向更高的成長里程碑，並以長遠宏觀的視野，推動集團在全球市場中實現永續價值與領導地位，使台亞在國際半導體市場中持續保持競爭優勢。

