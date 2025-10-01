沒手機不能登機！這家航空公司新規 網友炸鍋

沒手機不能登機！瑞恩航空宣佈，11月12日起，將全面推行100%數位登機證，全面取消紙本登機證與機場報到服務。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕沒有手機就不能登機，據紐約郵報報導，愛爾蘭廉價航空公司瑞恩航空（Ryanair）宣佈，11月12日起，將全面推行100%數位登機證，全面取消紙本登機證與機場報到服務，對於新規引發網友不滿，1位網友指出，「我認為很快就會有人為此提告，而且可能勝訴。」

報導指出，自11月12日起，旅客將無法再於機場現場領取登機證，或在家中列印紙本版本。取而代之的是，所有旅客都需透過「myRyanair」官方應用程式，完成報到並生成電子登機證，而非透過 PDF 檔案下載或列印實體票。

請繼續往下閱讀...

根據旅遊網站One Mile At A Time的報導，未使用數位登機證的旅客將被收取額外的機場報到費用。

瑞恩航空指出，目前已有近80%的乘客使用數位登機證。此次改變也與其他產業（如音樂演唱會與體育賽事）成功轉向電子票的趨勢一致。

瑞恩航空行銷長Dara Brady表示，全面導入數位登機證，將為旅客帶來更快速、更智慧、更環保的旅行體驗，並整合於我們領先業界的『myRyanair』應用程式中。旅客還可使用多項應用程式功能，如座位點餐及即時航班資訊。

這項「數位轉型」的一部分，也包括手機點餐服務、航班即時更新、航班異常時的即時通知等功能。

不過，許多讀者對這項新政策表達了不滿與疑慮，1位網友指出，「我認為很快就會有人為此提告，而且可能勝訴。強迫每位旅客都得擁有智慧型手機，並安裝Ryanair應用程式，才能取得已付費的登機證，這太過武斷。

另1名81歲的長者留言表示，我從1994年就開始搭瑞恩航空，我沒有智慧型手機，就算有也不會操作。那我現在該怎麼辦？

亦有網友語帶嘲諷地說，「我已經等不及想看那些在前往機場路上弄丟或摔壞手機的旅客憤怒抱怨。」

另有網友說，「雖然我有智慧型手機，但我旅行時還是偏好使用紙本登機證。手機沒電或網路不穩時，紙本讓人更安心。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法