合庫主辦喬山150億元聯貸案 超額認貸1.55倍

合庫董事長林衍茂（前排右三）代表授信銀行團與喬山集團董事長羅崑泉（前排左三）共同完成聯合授信案簽約。（合庫提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕合作金庫銀行統籌主辦喬山健康科技等值新台幣150億元聯合授信案，獲得金融同業熱烈支持，最終以1.55倍超額認購完成募集，並於9月30日舉行簽約典禮，由合庫董事長林衍茂代表授信銀行團，與喬山集團董事長羅崑泉共同簽署聯貸合約。

此次聯貸案主要用於償還既有金融負債、充實中期營運週轉金及長期股權投資，共有11家銀行參與融資，展現市場對喬山未來發展的高度信心。

喬山健康科技自1975年創立，從早期代工逐步轉型為國際自有品牌公司，目前在全球37國設有43個行銷子公司及7座製造基地，銷售網絡遍佈各大市場。近年來，喬山積極透過併購擴張版圖，2020年收購日本百年按摩椅品牌 富士醫療器（Fujiiryoki），2024年再收購全球第三大家用健身器材 BowFlex，大幅強化家用健身及按摩椅市場布局。

2025年適逢創立50週年，喬山將持續專注健康科技領域，深化產品與服務，並以提升全球市占率為目標，迎向下一個半世紀。

合庫近年在國內聯貸市場表現突出，2024年度帳簿管理行排名名列前三，憑藉 專業金融能力與豐富籌組經驗，提供企業量身訂製的融資架構，深獲客戶肯定。

除金融專業外，合庫也積極響應政府 淨零轉型政策，配合經濟部深度節能措施，訂定「節能服務業專案貸款要點」，導入 ESCO商業模式，以資金協助企業節能減碳，落實綠色金融使命。此外，針對 美國關稅衝擊，合庫亦推出優惠融資及避險方案，並設立「受美國關稅影響企業金融支持專區」，即時提供最新資訊，全力協助中小企業降低成本、強化外銷競爭力。

